Врач Малявин назвал одышку признаком возможных осложнений при простуде

Грипп, ОРВИ и COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, затрагивающим дыхательную систему. Важно не пропустить начальные признаки и вовремя обратиться за медицинской помощью, заявил пульмонолог Андрей Малявин в беседе с сайтом KP.RU .

По словам профессора, одышка или боль в груди могут указывать на серьезные проблемы. При появлении таких симптомов необходимо сразу же пройти обследование.

«Вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель», — пояснил медик.

Особое внимание специалист рекомендовал уделить анализу крови, в частности, уровню прокальцитонина. Он помогает выявить острые воспаления и определить необходимость применения антибиотиков и других препаратов.