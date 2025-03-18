Врач Маляцинский: синдром КСЗ возникает при длительном сидении за гаджетами

Врач-офтальмолог и офтальмохирург АО «Медицина» Игорь Маляцинский рассказал «Газете.Ru» о симптомах компьютерного зрительного синдрома (КСЗ), который возникает при длительном использовании цифровых устройств.

К признакам КСЗ относятся головная боль, сухость в глазах и размытое зрение. Маляцинский также отметил, что пациенты часто жалуются на мышечное напряжение глаз, повышенную чувствительность к свету и дискомфорт в шее и плечах из-за неправильной осанки. Проблемы с фокусировкой зрения при переходе от ближних объектов к дальним также характерны для этого состояния, написали «Известия».

Врач подчеркнул, что КСЗ — это совокупность симптомов, а не отдельное заболевание.