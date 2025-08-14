Врач Маляцинский призвал немедленно обращаться за медпомощью при резкой боли в глазах

Офтальмолог Игорь Маляцинский в интервью « Газете.ru » рассказал, что резкая боль в глазах или внезапное ухудшение зрения могут быть признаками состояний, угрожающих полной и необратимой слепотой.

По его словам, такие симптомы, как боль, резь, покраснения, вспышки или «молнии» перед глазами, могут указывать на отслойку сетчатки или приступ глаукомы. Если не оказать немедленную помощь, зрение может уйти быстро и безвозвратно.

«Не трите, не капайте „что под руку попало“. Самолечение может испортить то, что еще можно было спасти», — предупредил медик.

Он также отметил, что появление пятен, «мушек» или черных теней перед глазами нередко свидетельствует о кровоизлиянии в стекловидное тело или повреждении сетчатки. Внезапное затруднение в различении очертаний предметов, поблекшие цвета или «плывущие» линии — возможные симптомы макулопатии, добавил aif.ru.