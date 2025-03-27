Врач Маляцинский: генетика играет ключевую роль в развитии глаукомы

Глаукома — опасное заболевание глаз, часто возникающее у людей старше 40 лет. Оно может привести к полной потере зрения, но на ранних стадиях почти незаметно. О причинах и профилактике этой болезни рассказал СМИ врач-офтальмолог Игорь Маляцинский.

«Глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления, которое провоцирует атрофию зрительного нерва», — пояснил специалист.

Внутри глаза циркулирует жидкость, которая поддерживает стабильное давление. Когда баланс нарушается и отток жидкости ухудшается, давление растет, что может повредить зрительный нерв.

По словам врача, генетика играет ключевую роль в развитии глаукомы. Если в семье были случаи заболевания, риск возрастает. Наследственность влияет на строение глаза, особенно на угол между радужной оболочкой и роговицей, затрудняя отток жидкости.

Возрастные изменения тоже способствуют развитию глаукомы. После 40 лет нормализация внутриглазного давления ухудшается — угол сужается, отток замедляется, и давление растет. Это может привести к необратимому повреждению зрительного нерва.