Врач Малиновская: затяжной кашель может указывать на повреждение легких

Кашель, который длится более восьми недель, называют хроническим. Именно такая форма зачастую указывает на заболевания, прогрессирующие долгое время. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, причиной затяжного кашля могут быть вялотекущие инфекции дыхательных путей, которые были вызваны хламидиями или микоплазмами. Такое состояние обычно не сопровождается другими яркими симптомами, из-за чего диагностика становится несвоевременной.

Медик также отметила, что в некоторых случаях долгий кашель свидетельствует о повреждении легких, спровоцированном воспалением после перенесенного ковида.

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