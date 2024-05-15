Врач Малиновская рассказала, что инсульты у детей случаются довольно часто | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 13:09 Врач Малиновская рассказала, что инсульты у детей случаются довольно часто

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с «Ридусом» сообщила, что у детей довольно часто случаются как геморрагические, так и ишемические инсульты.

По словам медика, даже во внутриутробном периоде жизни у плода может развиться инсульт. Это связано как с неправильным образом жизни матери, так и с патологиями в виде сахарного диабета или гипертонической болезни.

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«Что же касается подросткового возраста, то повлиять на развитие инсульта могут некоторые инфекционные болезни, способные поражать головной мозг. Та же ветрянка, например», — сказала врач.