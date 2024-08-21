Врач Малиновская рассказала, что синяки под глазами могут возникать при проблеме с почками

Темные круги под глазами чаще всего ассоциируются с недосыпом и усталостью. При переутомлении кожа становится более бледной, что делает венки под ней более заметными. Однако причина может быть и в нарушении работы некоторых органов, рассказала Lenta.ru врач Ольга Малиновская.

По ее словам, в некоторых случаях это может быть связано с индивидуальными особенностями расположения сосудов, которые не являются патологией. Подобное объяснение особенно актуально, если такие круги наблюдаются и у близких родственников. Если генетические факторы не имеют значения, то причина, вероятно, кроется в образе жизни и общем состоянии здоровья.

Кроме того, проблемы с почками также могут быть причиной темных кругов. Нарушение их функционирования нередко приводит к задержке жидкости и усилению отечности.

По словам Малиновской, темные круги могут также свидетельствовать о наличии анемии, нарушениях работы щитовидной железы, других гормональных сбоях, а также проблемах с печенью и даже быть побочным эффектом некоторых медикаментов, таких как гормональные контрацептивы, добавила «Свободная пресса».