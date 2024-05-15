Врач Малиновская предупредила, что из-за избытка витамина D начинается зуд и рвота | 360°

15 мая 2024, 16:33
Врач Малиновская предупредила, что из-за избытка витамина D начинается зуд и рвота
Переизбыток витамина D так же вреден, как и его дефицит. Об этом News.ru рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская.
Она объяснила, что самостоятельный прием добавок с микроэлементами может привести к переизбытку последних. В частности, витамина D, который стал очень популярен у россиян.
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«Избыток витамина D очень опасен. У взрослых он проявляется тошнотой, рвотой, зудом кожи, головной болью, болезненными ощущениями в глазах, диареей, повышенным мочеиспусканием», — отметила Малиновская.
Она добавила, что летом, когда витамина D и так достаточно благодаря солнцу, лучше остановить прием дополнительных БАДов с этим микроэлементом.
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