Врач Малиновская посоветовала при появлении апатии весной проверить здоровье щитовидной железы
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская сообщила NEWS.ru, что при появлении апатии весной стоит проверить здоровье щитовидной железы. Это связано с тем, что увеличение продолжительности дня может вызвать снижение выработки мелатонина и повышение уровня дофамина и серотонина, что в свою очередь может привести к нарушениям сна и упадку сил.
Если такие симптомы не проходят и ухудшают качество жизни, необходимо обратиться к терапевту или эндокринологу. По словам Малиновской, базовый минимум обследований — скрининг щитовидной железы.
Мужчинам врач рекомендовала сдать анализы на свободный тестостерон или пройти комплексное исследование. Женщины же должны пройти более широкий спектр исследований, включая анализы на пролактин и половые гормоны.
Малиновская отметила, что у мужчин весной часто повышается уровень тестостерона, что может привести к росту активности и либидо, но также и к раздражительности и проблемам со сном при сбое адаптации. Реакция женского организма на смену сезона сложнее: увеличение светового дня стимулирует выработку фолликулостимулирующего гормона, что влияет на созревание фолликулов в яичниках и уровень эстрадиола, улучшая настроение и общее состояние.