Врач Малиновская посоветовала при появлении апатии весной проверить здоровье щитовидной железы

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская сообщила NEWS.ru , что при появлении апатии весной стоит проверить здоровье щитовидной железы. Это связано с тем, что увеличение продолжительности дня может вызвать снижение выработки мелатонина и повышение уровня дофамина и серотонина, что в свою очередь может привести к нарушениям сна и упадку сил.

Если такие симптомы не проходят и ухудшают качество жизни, необходимо обратиться к терапевту или эндокринологу. По словам Малиновской, базовый минимум обследований — скрининг щитовидной железы.

Мужчинам врач рекомендовала сдать анализы на свободный тестостерон или пройти комплексное исследование. Женщины же должны пройти более широкий спектр исследований, включая анализы на пролактин и половые гормоны.

Малиновская отметила, что у мужчин весной часто повышается уровень тестостерона, что может привести к росту активности и либидо, но также и к раздражительности и проблемам со сном при сбое адаптации. Реакция женского организма на смену сезона сложнее: увеличение светового дня стимулирует выработку фолликулостимулирующего гормона, что влияет на созревание фолликулов в яичниках и уровень эстрадиола, улучшая настроение и общее состояние.