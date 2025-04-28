Врач Малиновская посоветовала ленивым людям делать по утрам зарядку

В числе упражнений, которые можно выполнять лежа — рисование ногами буквы «О». Поднимаем ногу и вращаем ступней 20 секунд в одну сторону, затем 20 — в другую. Повторяем другой ногой. Теперь крутим плечами по пять-шесть раз в каждую сторону. После подтягиваем колени к груди. Возвращаемся в исходное положение. Всего — 10-15 повторов.

Следующий этап — перекат на бок. Складываем руки под головой, прямые ноги одна на другой. Медленно поднимаем верхнюю ногу, возвращаем ее в исходное положение. Делаем 15 повторений на одном боку, потом на другом. Садимся на постель, свесив ноги. Отводим руки назад, максимально потягиваемся, расслабляя мышцы. Обхватываем одну руку другой над локтем и прижимаем к груди. То же самое повторяем для другой руки. Зарядка окончена, заключила Малиновская.