Врач Малиновская посоветовала делать разминку в офисе каждые полтора часа

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в интервью NEWS.ru сообщила, что для профилактики хронической усталости в офисе следует делать разминку каждые полтора часа.

Как пояснила специалист, многочасовая сидячая работа может привести к застою крови и нарушению кровоснабжения, что вызывает головные боли, гипертонию и нарушения сна.

«В совокупности все эти симптомы приводят к развитию синдрома хронической усталости и снижению трудоспособности», — предупредила врач.

По ее словам, чтобы избежать этих проблем, нужно делать перерывы в работе каждые полтора-два часа, пить теплую воду и заниматься физической активностью.

Малиновская также рекомендовала начинать зарядку с гимнастики для глаз, затем стоит разгрузить позвоночник с помощью наклонов и разгибаний. Также важно проветрить помещение во время занятий.