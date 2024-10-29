Врач Малиновская назвала опасной привычку застилать постель сразу после сна

Привычка заправлять кровать сразу после сна считается опасной. Связано это со скапливанием ночного пота на белье, рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с News.ru.
Врач пояснила, что влага, оставшаяся на постельных принадлежностях, со временем создает благоприятную среду для появления болезнетворных микроорганизмов. Последствием могут стать проблемы со здоровьем.
Специалист рекомендовала застилать кровать через 20-30 минут после пробуждения. Зимой белье необходимо менять раз в 10 дней, добавила медик.
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