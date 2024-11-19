Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в разговоре с NEWS.ru назвала многочасовую сидячую работу главным врагом здоровья у офисных сотрудников.

Из-за такой работы, как пояснила медик, в организме застаивается кровь, возникают головные боли и повышается раздражительность. В конечном счете сотрудник начинает испытывать синдром повышенной усталости.

Чтобы избежать последствий от сидячей работы, Малиновская призвала употреблять достаточное количество воды, делать зарядку и гимнастику для глаз и разгружать позвоночник с помощью наклонов головой. Что касается еды, медик посоветовала отказаться от фастфуда, заменив его на продукты, богатые клетчаткой.