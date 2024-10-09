Врач Малиновская: медитации принесут пользу тем, кто страдает депрессиями и нарушением сна

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе медитаций для тех, кто страдает частыми депрессиями и нарушением сна.
Ежедневные практики, как пояснила медик, способны изменить саму структуру мозга, помогая развивать умственный потенциал. Для этого не нужно быть каким-то буддийским монахом или профессиональным йогом, сказала медик.
Она призвала добавить к медитациям правильное питание и физические нагрузки и отметила, что результаты не заставят себя ждать.
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