Врач Малиновская: медитации принесут пользу тем, кто страдает депрессиями и нарушением сна

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе медитаций для тех, кто страдает частыми депрессиями и нарушением сна.

Ежедневные практики, как пояснила медик, способны изменить саму структуру мозга, помогая развивать умственный потенциал. Для этого не нужно быть каким-то буддийским монахом или профессиональным йогом, сказала медик.

Она призвала добавить к медитациям правильное питание и физические нагрузки и отметила, что результаты не заставят себя ждать.