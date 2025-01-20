Врач Малинникова: пока сложно сказать, когда наступит пандемия гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала наступление пандемии гриппа, однако остается неясным, когда это произойдет и какая сила будет у вируса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РАМНО, инфекционист и профессор Елена Малинникова в беседе с ИА НСН.
«Мы достаточно хорошо изучили этот вирус, мы хорошо его знаем. Мы можем предполагать, как будет развиваться ситуация с этим вирусом. Мы знаем, как правильно и своевременно проводить профилактику этой инфекции», — заявила эксперт.
Специалист заверила, что медицинское общество не предполагает повторения сценария с COVID-19. Однако пандемия в любом случае ожидается, остаются лишь вопросы о сроках и масштабах, добавила Малинникова.
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