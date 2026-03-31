Врач Малинникова объяснила, что ОРВИ отличается от аллергии общим недомоганием в начале болезни

Респираторные инфекции отличаются от аллергии наличием ранних симптомов-предвестников, которые сопровождаются общим недомоганием. Об этом в пресс-центре ИА НСН сообщила доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, острые респираторные инфекции, как правило, начинаются с «продромы» — ранних симптомов-предвестников болезни. Появляются первые признаки, связанные с повышением температуры и выраженной интоксикацией организма, что реже наблюдается при первых проявлениях аллергии.

Однако на фоне воздействия аллергена может снижаться уровень защиты организма, и тогда, особенно при вирусных атаках, возможно сочетание инфекции и аллергической реакции.