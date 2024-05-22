Врач Малинникова: новый штамм коронавируса FLiRT опасен для людей со слабым иммунитетом

Новый штамм коронавируса FLiRT может представлять опасность только для людей со слабой иммунной системой. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, риски тяжело перенести заболевание возрастают у пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Обычные пациенты переносят новый штамм так же, как и любой другой вариант коронавируса.

Для профилактики заболевания врач напомнила о важности регулярного проветривания помещения и мытья рук.

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