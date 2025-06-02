Врач Малинникова напомнила, что грипп и коронавирус не исчезают летом

Лето традиционно воспринимается как время отдыха и развлечений, однако в теплый период года риск заражения различными инфекциями остается. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, грипп и коронавирус продолжают циркулировать среди населения. Кроме того, летом активизируются и другие вирусы, включая те, что передаются через воду и пищу.

«Никуда не денется летом и новый геновариант коронавируса NB.1.8.1, об обнаружении нескольких случаев заболевания которым недавно сообщил Роспотребнадзор», — предупредила медик.

Она также отметила, что летом особенно важно быть осторожными при посещении водоемов и дачных участков. Защита от вирусов требует не только индивидуальной ответственности, но и коллективных усилий, добавила специалист.