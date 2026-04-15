Врач Малхасян отметил, что частое употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках

Минеральная вода часто воспринимается как безопасная альтернатива обычной воде, однако ее регулярное употребление может иметь непредвиденные последствия для здоровья. Такая вода способна вызвать образование камней в почках, рассказал уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, доктор медицинских наук и заведующий Урологическим отделением № 67 Московского урологического центра Виген Малхасян в интервью KP.RU .

Специалист отметил, что бикарбонаты, содержащиеся в лечебно-столовых водах, могут быть полезны для профилактики оксалатных и мочекислых камней, так как они защелачивают мочу. Однако проблема заключается в высоком содержании натрия в некоторых минеральных водах. Это приводит к тому, что почки начинают активнее выводить кальций, что способствует образованию камней, подчеркул доктор.