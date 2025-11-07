Врач Мальченко предостерегла от инфекций из-за использования наушников

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко предупредила в беседе с RT , что регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках может привести к ухудшению слуха. Она также подчеркнула, что наушники могут стать источником передачи бактериальных инфекций.

«Инфекция передаваться однозначно может. Если в ушах есть какие-то бактерии и передаешь наушники другому человеку — его можно заразить», — рассказала специалист.

По словам врача, перед использованием или после прослушивания рекомендуется обрабатывать наушники раствором антисептика, например, хлоргексидином. Важно использовать водные растворы, а не спиртовые, которые могут повредить устройство.

Длительное использование наушников с громким звуком может привести к раздражению слухового нерва и снижению слуха, отметила Мальченко.