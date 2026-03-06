Врач Максяшин предупредил, что ухудшение бокового зрения может указывать на развитие глаукомы
Главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Новгородской области Александр Максяшин рассказал «Газете.Ru», что такие симптомы, как затуманивание взгляда, ореолы вокруг освещенных предметов или ухудшение бокового зрения могут указывать на развитие глаукомы.
Максяшин подчеркнул, что глаукома часто протекает бессимптомно и связана с повышением внутриглазного давления. Чтобы снизить риск развития заболевания, людям после 40 лет необходимо регулярно посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление.
Офтальмолог отметил, что глаукома может быть врожденной или вторичной, возникающей вследствие травм. Глаукома нередко носит наследственный характер, поэтому важно своевременно проходить обследования, особенно если в семье были случаи заболевания.
«Для предотвращения глаукомы какой-либо специфики нет. Только выявление на более ранних сроках. Ни витамины, ни морковка, к сожалению, не помогут», — пояснил Максяшин.
Он добавил, что важно соблюдать режим труда и отдыха, читать при хорошем освещении, исключить потребление алкоголя и курение.
Максяшин также отметил, что существуют различные методы лечения глаукомы, включая лекарственную терапию и лазерную хирургию. В сложных случаях может потребоваться полноценная хирургическая операция для создания новой дренажной системы глаза.