Врач Максяшин предупредил, что ухудшение бокового зрения может указывать на развитие глаукомы

Главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Новгородской области Александр Максяшин рассказал «Газете.Ru» , что такие симптомы, как затуманивание взгляда, ореолы вокруг освещенных предметов или ухудшение бокового зрения могут указывать на развитие глаукомы.

Максяшин подчеркнул, что глаукома часто протекает бессимптомно и связана с повышением внутриглазного давления. Чтобы снизить риск развития заболевания, людям после 40 лет необходимо регулярно посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление.

Офтальмолог отметил, что глаукома может быть врожденной или вторичной, возникающей вследствие травм. Глаукома нередко носит наследственный характер, поэтому важно своевременно проходить обследования, особенно если в семье были случаи заболевания.

«Для предотвращения глаукомы какой-либо специфики нет. Только выявление на более ранних сроках. Ни витамины, ни морковка, к сожалению, не помогут», — пояснил Максяшин.

Он добавил, что важно соблюдать режим труда и отдыха, читать при хорошем освещении, исключить потребление алкоголя и курение.

Максяшин также отметил, что существуют различные методы лечения глаукомы, включая лекарственную терапию и лазерную хирургию. В сложных случаях может потребоваться полноценная хирургическая операция для создания новой дренажной системы глаза.