Врач Максимова: ароматерапия и тихая музыка помогут расслабиться перед сном

Перед сном мозг должен перейти к пассивному состоянию. Для этого необходимо своевременно завершать активную работу, рассказала кардиолог-сомнолог Алена Максимова в беседе с сайтом « Мир 24 ».

Врач посоветовала отказаться от просмотра телевизора и использования смартфона за час до сна. Также важно максимально ограничить поток информации.

«Можно почитать книгу или пообщаться с родными, выйти на прогулку», — предложила медик.

По ее словам, большое значение имеет ритуал для сна. Расслабиться помогут ароматерапия, тихая музыка, теплая ванна.