Врач Максимова: ароматерапия и тихая музыка помогут расслабиться перед сном
Перед сном мозг должен перейти к пассивному состоянию. Для этого необходимо своевременно завершать активную работу, рассказала кардиолог-сомнолог Алена Максимова в беседе с сайтом «Мир 24».
Врач посоветовала отказаться от просмотра телевизора и использования смартфона за час до сна. Также важно максимально ограничить поток информации.
«Можно почитать книгу или пообщаться с родными, выйти на прогулку», — предложила медик.
По ее словам, большое значение имеет ритуал для сна. Расслабиться помогут ароматерапия, тихая музыка, теплая ванна.
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