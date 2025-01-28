Врач Макиша: отказ от завтрака может привести к потере мышечной массы

Завтрак — это важный прием пищи, который лучше не пропускать. Об этом заявила врач-диетолог Марина Макиша в беседе с сайтом « Ридус ».

По словам специалиста, отказ от завтрака способен спровоцировать потерю мышечной массы.

«После ночного сна в организме человека запускаются катаболические процессы, которые ведут к расщеплению мышц. Таким образом, если человек не завтракает, он будет активнее терять мышечную массу», — пояснила медик.

Кроме того, люди с такой привычкой, добавила эксперт, склонны переедать в течение дня, что негативно влияет на пищеварительную систему и способствует набору веса. В заключение Макиша напомнила о необходимости полноценного и сбалансированного завтрака.