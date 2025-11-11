Врач Макарова заявила, что зачатие с помощью биологического материала нельзя отнести к непорочному

Американка, находившаяся в заключении, смогла родить ребенка, несмотря на отсутствие физического контакта с партнером. Вместе с другим заключенным они применили необычный способ доставки спермы, используя простынь и пищевую пленку. В беседе с сайтом « Страсти » ситуацию прокомментировала врач интегративной медицины Екатерина Макарова.

По ее словам, человеческое тело устроено сложно и включает множество типов клеток и тканей, поэтому указанный способ оплодотворения технически осуществим.

«Является ли такой способ зачатия непорочным? Отнюдь. Дело в том, что он предполагает наличие „порочного“, то есть полового общения», — отметила эксперт.

Она добавила, что использование биологического материала посредством инъекций, лабораторных приборов или иных методов является не непорочным методом, а примером достижений репродуктивных целей.