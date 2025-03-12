Врач Макарова рассказала, что грипп особенно опасен для детей до пяти лет

В России растет число заболевших ОРВИ и гриппом. Особо опасен грипп для детей до пяти лет, малышей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, рассказала сайту kp.ru врач-педиатр, аллерголог Светлана Макарова.

Если ребенок чувствует недомогание, нужно оставить его дома и не водить в детский сад или школу. При симптомах болезни следует обратиться к врачу.

Педиатр напоминает о мерах профилактики: необходимо регулярно мыть руки, проветривать помещения каждые два-три часа по 10–15 минут, в общественных местах носить защитные маски, соблюдать режим дня, спать и питаться правильно.

Врач отмечает, что вакцинация — одна из самых эффективных мер против гриппа.

За неделю с 3 по 9 марта в стране зафиксировали более миллиона заразившихся респираторными инфекциями, что на 4,6% больше, чем неделей ранее. Среди ОРВИ распространяются вирусы гриппа B и A (H1N1), а также риновирусы.