Врач Макарова посоветовала использовать как можно меньше средств для уборки

Бытовая химия стала неотъемлемой частью повседневной жизни, однако ее использование может нести скрытые риски для здоровья человека и экологии. Об этом рассказала уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам эксперта, избыток бытовых моющих средств с антисептическими ингредиентами лишает человеческий организм естественной стимуляции иммунитета, препятствуя выработке антител к внешним раздражителям.

«Наш с вами иммунитет становится стерильным в отношении большинства аллергенов, в итоге, малейший контакт запускает ту или иную реакцию гиперчувствительности», — пояснила медик.

Макарова посоветовала минимизировать использование бытовой химии, чтобы избежать негативных последствий. Она предложила применять одно средство сразу для нескольких задач, напомнив, что жилище человека — не операционная.