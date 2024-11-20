Врач Макаров: облегающее термобелье поможет не заболеть в холода

Врач Дмитрий Макаров посоветовал особенно внимательно подбирать одежду для прогулок в зимний период. Правильно составленный гардероб поможет не заболеть, отметил эксперт в беседе с РИАМО .

Специалист посоветовал обратить внимание на термобелье.

«Его задача отводить от тела лишнюю влагу. Поэтому его нужно надевать прямо на тело, без дополнительных маек и футболок, и подбирать так, чтобы облегало фигуру», — пояснил медик.

Макаров также добавил, что стоит обзавестись непромокаемой курткой и подходящей по размеру обувью. Кроме того, в холода лучше использовать теплые стельки и шерстяные носки, добавил сайт KP.RU.