В новогоднюю ночь лучше всего отдать предпочтение вину или крепким несладким напиткам, так как они относительно безопасны для организма. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в интервью «Газете.Ru» .

Доктор рекомендовала обращать внимание на качество алкоголя, наличие сертификатов и отсутствие искусственных добавок. Кроме того, стоит проверять сроки годности и целостность упаковки.

Майорова также напомнила, что употребление спиртных напитков должно быть умеренным, потому что безопасной дозы не существует.