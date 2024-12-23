Врач Майорова: вино — наиболее безопасный алкоголь для новогоднего банкета

В новогоднюю ночь лучше всего отдать предпочтение вину или крепким несладким напиткам, так как они относительно безопасны для организма. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в интервью «Газете.Ru».

Доктор рекомендовала обращать внимание на качество алкоголя, наличие сертификатов и отсутствие искусственных добавок. Кроме того, стоит проверять сроки годности и целостность упаковки.

Майорова также напомнила, что употребление спиртных напитков должно быть умеренным, потому что безопасной дозы не существует.

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