Врач Майорова: коктейли с алкоголем и кофеином повышают артериальное давление

Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в разговоре с «Газетой.Ru» предостерегла россиян об опасности алкогольных коктейлей, содержащих кофе или энергетик.

По словам медика, употребление таких напитков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Коктейли с алкоголем и кофе способны вызывать головокружение, тошноту и другие неприятные симптомы, написала «Свободная пресса».

Комбинация алкоголя с кофеином или энергетиками повышает артериальное давление, что увеличивает риск возникновения гипертонического криза. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Еще одним негативным эффектом таких напитков является их мочегонный эффект, приводящий к обезвоживанию организма. Регулярное потребление таких смесей может негативно сказаться на работе поджелудочной железы.