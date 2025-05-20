Врач Майгурова рассказала, что ягоды и зеленые овощи замедляют процессы старения

С течением времени кожа утрачивает упругость и эластичность, ее защитный барьер становится менее эффективным, возрастает вероятность появления пигментных пятен. Однако можно замедлить процессы старения, и ключевую роль здесь играет правильное питание. Врач-косметолог и дерматолог Виолетта Майгурова поделилась с «Газетой.Ru» списком продуктов и напитков, способствующих замедлению старения.

По мнению специалиста, важную роль в борьбе со старением играют антиоксиданты, которые могут значительно замедлить возрастные изменения.

«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, защищающие клетки от повреждений и улучшающие состояние кожи», — отметила Майгурова.

Не менее полезны и зеленые овощи: шпинат, капуста и брокколи. Они богаты витаминами C и E, которые способствуют поддержанию здоровья кожи, сообщили «Известия».

Эксперт также подчеркнула пользу бобовых, таких как чечевица, черные бобы и нут. Они являются отличными источниками белка, клетчатки и антиоксидантов, способствующих улучшению пищеварения и здоровья кожи. Полезным для кожи считается и темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), богатый флавоноидами, которые улучшают кровообращение и защищают кожу от солнца.

Среди напитков, способствующих замедлению старения, Майгурова назвала зеленый чай, содержащий катехины, ускоряющие метаболизм и уменьшающие воспаление, а также травяные чаи, богатые антиоксидантами.

Свежевыжатые соки из темных ягод и цитрусовых, насыщенные витаминами и минералами, поддерживают здоровье кожи и волос. Вода с лимоном или имбирем помогает поддерживать уровень гидратации и обогащает организм витаминами, что важно для сохранения молодости кожи, заключила доктор.