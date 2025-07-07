Врач Махкамова призвала снять и выбросить линзы сразу после купания в водоемах

В теплое время года возрастает воздействие ультрафиолета, и это сказывается на здоровье глаз. Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Шахло Махкамова в беседе с Life.ru рассказала о привычках, которые могут привести к проблемам со зрением.

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — пренебрежение защитой глаз от солнечного света. «Смотреть на солнце без очков — это первая привычка лета, которая портит зрение. Чрезмерное количество ультрафиолета может повлиять на зрение, может привести к помутнению хрусталика», — предупреждает Махкамова.

Также врач обращает внимание на риски, связанные с ношением контактных линз во время плавания. Вода в бассейнах и водоемах может содержать патогены, особенно если она загрязнена. После купания линзы следует снять и выбросить, а глаза — промыть увлажняющими каплями.

Еще один фактор, который может негативно сказаться на глазах, — сухой воздух от кондиционеров. Он может пересушивать слизистую и роговицу, что снижает защиту глаз и увеличивает вероятность воспалений. В жаркую погоду офтальмолог рекомендует использовать увлажняющие капли.