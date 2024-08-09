Врач Махкамова назвала нежелательным купание в море в контактных линзах

Врач-офтальмолог Шахло Махкамова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала людям, которые носят контактные линзы, какие рекомендации следует соблюдать во время купания.

По словам медика, купание в море с контактными линзами крайне нежелательно. Дело в том, что соленая морская вода нарушает микропленку на поверхности оптики. Человек может испытывать сухость глаз и даже воспаление, написали «7Дней».

Чтобы избежать проблем с глазами, лучше всего купаться в специальных очках, а сразу после выхода из воды закапать глаза увлажняющими каплями, затем снять линзы и надеть новую пару. Что касается посещения бани, то заходить туда можно только в однодневных линзах.

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