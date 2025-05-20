Врач Магомедова призвала принимать витамины в условиях переменчивой погоды

Врач-невролог Видновской клинической больницы Фатима Магомедова поделилась с NEWS.ru советами о том, как оставаться здоровым в условиях переменчивой погоды.

Магомедова рекомендует избегать сквозняков и аккуратно проветривать помещения, удаляясь от окон во время этого процесса. Она подчеркивает важность проветривания каждой комнаты отдельно, чтобы минимизировать риск возникновения сквозняков.

Кроме того, врач советует одеваться по погоде, не пренебрегая теплой демисезонной обувью и одеждой. По ее словам, лучше придерживаться принципа «луковицы», надевая несколько слоев одежды, чтобы адаптироваться к внезапным изменениям температуры.

Особое внимание Магомедова уделяет важности витаминов для поддержания иммунитета. Она отмечает, что наибольшее количество витаминов содержится в растительной пище, такой как ягоды, листовой салат, яблоки и другие фрукты и овощи. Однако она также подчеркивает, что для получения всех необходимых витаминов важно разнообразить рацион, а при необходимости принимать синтезированные комплексы, но только по назначению врача.