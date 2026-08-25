Врач Магомедов рассказал, что зубная боль во время перелета может быть вызвана перепадами атмосферного давления

Зубная боль во время или после перелета может быть вызвана перепадами атмосферного давления, особенно у людей со стоматологическими проблемами. Такое состояние называют бародонталгией. По словам стоматолога-терапевта «СМ-Стоматология» Назира Магомедова, в замкнутом пространстве газ расширяется при снижении давления и сжимается при повышении. Об этом пишет Life.ru .

В больном зубе могут оставаться микропузырьки воздуха под старой пломбой, в корневых каналах или кариозной полости. При изменении давления они начинают давить на нерв, вызывая боль.

Важно понимать, что перепад давления не создает кариес или воспаление из ничего, а лишь выявляет уже существующую проблему. Поэтому если после каждого перелета появляется зубная боль, необходимо выяснить причину у стоматолога.

Боль может быть разной: от тупого давления до острой пульсации, отдающей в висок или ухо. Если она сохраняется после полета, появляется самопроизвольно, сопровождается реакцией на горячее или холодное, отеком десны, неприятным запахом или повышением температуры — визит к стоматологу откладывать не стоит. Врач проверит все пломбы, корневые каналы и состояние десен. Возможно, придется заменить негерметичные пломбы или перелечить корневые каналы.

«Если вы часто летаете или ныряете, проходите профилактические осмотры минимум раз в полгода. Главный совет — поддерживайте правильную гигиену полости рта», — заключает специалист.