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    Врач Магомедов рассказал, что зубная боль во время перелета может быть вызвана перепадами атмосферного давления

    Зубная боль во время или после перелета может быть вызвана перепадами атмосферного давления, особенно у людей со стоматологическими проблемами. Такое состояние называют бародонталгией. По словам стоматолога-терапевта «СМ-Стоматология» Назира Магомедова, в замкнутом пространстве газ расширяется при снижении давления и сжимается при повышении. Об этом пишет Life.ru.

    В больном зубе могут оставаться микропузырьки воздуха под старой пломбой, в корневых каналах или кариозной полости. При изменении давления они начинают давить на нерв, вызывая боль.

    Важно понимать, что перепад давления не создает кариес или воспаление из ничего, а лишь выявляет уже существующую проблему. Поэтому если после каждого перелета появляется зубная боль, необходимо выяснить причину у стоматолога.

    Боль может быть разной: от тупого давления до острой пульсации, отдающей в висок или ухо. Если она сохраняется после полета, появляется самопроизвольно, сопровождается реакцией на горячее или холодное, отеком десны, неприятным запахом или повышением температуры — визит к стоматологу откладывать не стоит. Врач проверит все пломбы, корневые каналы и состояние десен. Возможно, придется заменить негерметичные пломбы или перелечить корневые каналы.

    «Если вы часто летаете или ныряете, проходите профилактические осмотры минимум раз в полгода. Главный совет — поддерживайте правильную гигиену полости рта», — заключает специалист.