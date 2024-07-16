Врач Лысенков: длительное использование отбеливающих паст вредно для здоровья зубов

Длительное использование отбеливающих паст может привести к неприятным последствиям для здоровья зубов и десен. Об этом рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в них содержится большое количество абразивных соединений, в основном это мел и сода. Из-за постоянного использования таких паст эмаль зубов истирается, появляются царапины и трещины.

Также не рекомендуется чистить зубы пастами, в составе которых есть антибиотики или хлоргексидин. Их может назначить только врач, отметил Лысенков.