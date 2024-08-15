Гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал о симптомах аллергии на продукты животного происхождения. Слова эксперта опубликовала « Газета.ru ».

Врач пояснил, что соответствующие недуги включают альфа-гал-синдром, а также реакцию на белок коровы и курицы.

После употребления мяса, отметил медик, у таких пациентов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, желудочные боли. Кроме того, к признакам пищевой аллергии относятся кашель и кожные высыпания, добавил сайт KP.RU.