Врач Лунев призвал во время ангины есть теплые блюда

Врач общей практики Виктор Лунев в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал пациентам с ангиной и другими острыми респираторными заболеваниями избегать употребления холодных продуктов. Он рекомендовал диету «Стол № 13», в которой блюда должны иметь температуру выше 15 градусов.

«Стол № 13» включает в себя теплые и низкокалорийные блюда, такие как бульоны, вареные яйца, рисовые каши, а также кисломолочные продукты, такие как йогурты и сыр. Можно добавить в рацион мягкие фруктовые десерты и кислые ягоды, мед и джемы, а также натуральные сладкие смеси, написал сайт kp.ru.

Лунев подчеркнул, что употребление мороженого может привести к переохлаждению, головным болям и ухудшению общего состояния пациента.