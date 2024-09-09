Врач Лукоянов призвал дачников не работать длительно в полусогнутом виде

Дачникам стоит помнить о своем здоровье во время работ на участке. Так, не стоит длительно находиться в полусогнутом виде, рассказал врач-невролог Алексей Лукоянов, сообщил сайт MK.Ru.

По словам специалиста, также дачникам следует быть осторожными при контакте с мокрой и холодной землей. Кроме того, необходимо избегать длительного нахождения на солнце, именно в жару возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Лукоянов отметил, что во время работ владельцы участков могут столкнуться еще и с сезонной аллергией.