Врач Лукоянов: днем не стоит спать больше 2 часов

Дневной сон будет полезен для взрослых людей, если отдыхать не более двух часов. Об этом рассказал врач-невролог «Открытой клиники» Алексей Лукоянов, сообщил сайт MK.Ru.

По словам специалиста, в первые 20 минут сна днем вырабатывается большое количество серотонина, который необходим для борьбы со стрессом и повышения работоспособности. При этом продолжительный сон в дневное время может увеличить риск развития болезней сердца.

Кроме того, спать днем не стоит людям, которые потом испытывают трудности с засыпанием ночью, отметил Лукоянов.