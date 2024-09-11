Врач Лукоянов: днем не стоит спать больше 2 часов

Дневной сон будет полезен для взрослых людей, если отдыхать не более двух часов. Об этом рассказал врач-невролог «Открытой клиники» Алексей Лукоянов, сообщил сайт MK.Ru.
По словам специалиста, в первые 20 минут сна днем вырабатывается большое количество серотонина, который необходим для борьбы со стрессом и повышения работоспособности. При этом продолжительный сон в дневное время может увеличить риск развития болезней сердца.
Кроме того, спать днем не стоит людям, которые потом испытывают трудности с засыпанием ночью, отметил Лукоянов.
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