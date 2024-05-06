Врач Луговская посоветовала проверить уровень железа и общего белка в организме после поста | 360°

06 мая 2024, 16:47
Врач Луговская посоветовала проверить уровень железа и общего белка в организме после поста
Диетолог и эндокринолог Анна Луговская посоветовала пройти медицинское обследование при выходе из поста. Такие меры помогут выявить возможные проблемы в организме, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, необходимо сдать общий анализ крови лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов. Кроме того, важно проверить уровень общего белка, железа, ферритина, трансферрина и гомоцистеина.
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Так, дефицит белка проявляется через сильную тягу к сладкому, усталость и снижение активности, пояснила врач.
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