Врач Луговская посоветовала проверить уровень железа и общего белка в организме после поста | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 16:47 Врач Луговская посоветовала проверить уровень железа и общего белка в организме после поста

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Диетолог и эндокринолог Анна Луговская посоветовала пройти медицинское обследование при выходе из поста. Такие меры помогут выявить возможные проблемы в организме, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, необходимо сдать общий анализ крови лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов. Кроме того, важно проверить уровень общего белка, железа, ферритина, трансферрина и гомоцистеина.

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Так, дефицит белка проявляется через сильную тягу к сладкому, усталость и снижение активности, пояснила врач.