Врач Лозикова указала на нехватку железа и витамина D при сильной потере волос

Врач-терапевт Анастасия Лозикова рассказала, как выявить дефицит витаминов и минералов в организме. По ее словам, лабораторные исследования позволяют точно определить уровень содержания различных элементов в крови пациента. Об этом сообщил сайт argumenti.ru .

Специалист отметила, что недостаток необходимых соединений может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и проблемы с пищеварением. Признаки дефицита витаминов часто проявляются внешне — например, в ухудшении состояния кожи, волос и ногтей, написало СМИ.

По мнению врача, сухая кожа и трещины на губах могут указывать на нехватку витаминов группы B и железа. Ломкость и слоистость ногтей, а также появление белых пятен на них сигнализируют о дефиците витаминов A, D, кальция и цинка. Потеря блеска волосами и их интенсивное выпадение могут быть связаны с недостатком витамина D, железа и биотина (B7).