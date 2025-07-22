Врач Ловпаче назвала покраснение глаз симптомом глаукомы

Покраснение глаз, сопровождающееся расширением сосудов и изменением оттенка слизистой оболочки, способно указывать на наличие ряда патологий. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Пироговского университета Джамиля Ловпаче в интервью « Газете.ru ».

По словам врача, расширение сосудов может быть индикатором тяжелых хронических болезней, таких как гипертония, атеросклероз, диабет или глаукома.

Как пояснила специалист, в большинстве случаев покраснение глаз вызвано внешними факторами: аллергическими реакциями, инфекциями или усталостью. Если симптом сопровождается болью или ухудшением зрения, необходимо срочно проконсультироваться с врачом, добавили «Известия».