Врач Ловпаче назвала покраснение глаз симптомом глаукомы

Покраснение глаз, сопровождающееся расширением сосудов и изменением оттенка слизистой оболочки, способно указывать на наличие ряда патологий. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Пироговского университета Джамиля Ловпаче в интервью «Газете.ru».
По словам врача, расширение сосудов может быть индикатором тяжелых хронических болезней, таких как гипертония, атеросклероз, диабет или глаукома.
Как пояснила специалист, в большинстве случаев покраснение глаз вызвано внешними факторами: аллергическими реакциями, инфекциями или усталостью. Если симптом сопровождается болью или ухудшением зрения, необходимо срочно проконсультироваться с врачом, добавили «Известия».
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