Врач Лордкипанидзе рассказал о пользе силовых тренировок для женщин

Силовые тренировки помогают женщинам укрепить мышечный корсет, улучшить осанку и снизить риск травм. Об этом ОТР сообщил эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Эксперт Лордкипанидзе отметил, что мышцы тазового дна — одна из ключевых проблем современной урогинекологии. По его словам, хотя генетику упражнениями исправить нельзя, физические тренировки способны значительно улучшить мышечный корсет тазового дна и брюшного пресса. Это помогает женщинам эффективнее восстанавливаться после родов и быстрее возвращаться к фитнесу.

Врач подчеркнул, что многие занимаются хаотично, ориентируясь на образы опытных спортсменов и пытаясь быстро повторить их результаты. Лордкипанидзе предупредил, что добиться такого эффекта почти нереально без четкой системы и персонального тренера, особенно если тренировки проходят без плана и последовательности.