Врач Лопатин: заболеть лихорадкой Марбурга можно после контакта с зараженным человеком

Терапевт, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Петербурге Сергей Лопатин в разговоре с Gazeta.SPb сообщил, что заболеть лихорадкой Марбурга можно после контакта с зараженным человеком.

Медик объяснил, что вирус должен попасть не просто на поверхность кожи, а на слизистые или поврежденные кожные покровы. Через фрукты и овощи заражение также возможно, если они будут загрязнены продуктами жизнедеятельности больного животного.

Грязные фрукты и овощи могут быть заражены не только лихорадкой Марбурга, но и другими патогенами, например, бактериями сальмонеллы или кишечной палочки, напомнил терапевт и добавил, что мыть их необходимо в любом случае.