Врач Лопатин сообщил, что понятия «легкий ковид» в медпрактике не существует

Слабость, ломота в теле, усталость, головная боль, небольшое повышение температуры — все эти симптомы характерны не только для COVID-19, но и для большинства других острых респираторных вирусных инфекций. Например, гриппа, парагриппа или аденовирусов.

Пациенты отмечают, что у них отсутствуют выраженные боль в горле и насморк. Однако и этот нюанс совсем не обязательно является признаком коронавируса. Некоторые формы ОРВИ проявляют себя именно общей интоксикацией, где на первый план как раз выходит недомогание и слабость. Более того, COVID-19 довольно редко сопровождается насморком. Таким образом, речь может идти как о появлении некой новой разновидности коронавируса, так и о сезонной вспышке какого-либо штамма ОРВИ.

Следует помнить, что любые вирусные инфекции заразны. Особенно важно соблюдать профилактические меры в преддверии новогодних каникул, когда все посещают общественные места. Обезопасить себя помогут регулярное мытье рук, проветривание помещений, использование масок в местах скопления людей. И главное — при первых признаках недомогания оставайтесь дома. Так вы ускорите собственное выздоровление и не будете заражать других, добавил медик.