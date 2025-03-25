Врач Лоова: при попадании побелки для деревьев в глаза нужно вызвать скорую
Весной люди часто сталкиваются с проблемами, связанными с глазами. В этот период в глаза попадают пыль, грязь и даже известь при побелке деревьев, рассказала «Газете.ru» офтальмолог Динара Лоова.
Врач посоветовала не пытаться достать инородное тело самостоятельно, так как можно занести инфекцию или расширить зону поражения. Необходимо обратиться за помощью к специалисту.
«После извлечения могут быть назначены противовоспалительные и ранозаживляющие препараты», — отметила медик.
Также весной актуальна проблема попадания в глаза раствора извести при побелке деревьев. В данном случае речь идет о щелочи, которая способна вызвать ожоги. К последствиям относится потеря зрения, предупредила эксперт. Она рекомендовала удалить раствор сухой салфеткой, затем промыть глаз водой и вызвать скорую помощь.