Врач Лоова: при попадании побелки для деревьев в глаза нужно вызвать скорую

Весной люди часто сталкиваются с проблемами, связанными с глазами. В этот период в глаза попадают пыль, грязь и даже известь при побелке деревьев, рассказала « Газете.ru » офтальмолог Динара Лоова.

Врач посоветовала не пытаться достать инородное тело самостоятельно, так как можно занести инфекцию или расширить зону поражения. Необходимо обратиться за помощью к специалисту.

«После извлечения могут быть назначены противовоспалительные и ранозаживляющие препараты», — отметила медик.

Также весной актуальна проблема попадания в глаза раствора извести при побелке деревьев. В данном случае речь идет о щелочи, которая способна вызвать ожоги. К последствиям относится потеря зрения, предупредила эксперт. Она рекомендовала удалить раствор сухой салфеткой, затем промыть глаз водой и вызвать скорую помощь.