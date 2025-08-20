Врач Ломова рассказала, что быстрые завтраки с простыми углеводами приводят к набору веса

Правильный завтрак важен для здоровья. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова в интервью Life поделилась, какие продукты лучше не есть утром.

Гастроэнтеролог рекомендует включать в утренний рацион полезные блюда, например, яйца, омлеты, каши, авокадо и орехи. Среди напитков полезны зеленый чай и отвар шиповника. Однако некоторые продукты могут навредить желудку натощак.

По словам Ломовой, кофе стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к изжоге и гастриту. Она советует употреблять его после еды.

Также врач отметила, что быстрые завтраки с простыми углеводами способствуют резкому росту инсулина и набору веса.

«Соки и фрукты, особенно цитрусовые, на пустой желудок могут раздражать слизистую, а кисломолочные продукты утром теряют часть полезных свойств из-за высокой кислотности. Горячая вода тоже нежелательна — полезнее пить воду комнатной температуры», — подчеркнула Ломова.