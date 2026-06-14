Врач Ломоносов предупредил об опасности некоторых блюд в жару

Летом повышается риск пищевых отравлений из-за неправильного хранения и приготовления еды. Врач Семен Ломоносов рассказал «ФедералПресс» , какие блюда могут представлять опасность, и дал советы по профилактике отравлений.

Ломоносов заметил, что с едой в организм могут попасть возбудители различных инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции часто возникают из-за недостаточной обработки продуктов и нарушения сроков хранения.

Врач перечислил опасные блюда, которые стоит с осторожностью употреблять летом. В этот список вошли сложные салаты с майонезом или сметаной, сладости с кремом, мясные продукты, а также плохо вымытые фрукты и овощи.

При покупке готовой еды Ломоносов посоветовал проверять дату приготовления и срок годности. Полуфабрикаты из мяса требуют повторной термической обработки, а пирожные и торты с кремом необходимо хранить в холодильнике.

При отравлении после посещения заведения общественного питания или заказа еды на дом врач рекомендовал немедленно обратиться к врачу и сохранить чек. При оплате картой следует взять банковскую выписку. Также нужно найти свидетелей и составить письменную претензию владельцу ресторана с требованием вернуть деньги, оплатить лечение и компенсировать потерю заработка. К претензии прилагаются копии чека и медицинского заключения.

При отказе потребитель вправе подать в суд. В таком случае ресторан могут оштрафовать на 50% сверху суммы выплаты. Также можно написать жалобу в Роспотребнадзор.

Для профилактики отравлений дома врач дал несколько советов: мыть руки перед готовкой, использовать разные разделочные доски для сырых и готовых продуктов, тщательно мыть овощи и фрукты. Мясной фарш нельзя хранить дольше суток, а в холодильнике сырое мясо не должно лежать рядом с готовой едой, передает gazeta.spb.ru.