Врач Локтев предупредил, что снижение мышечной массы у мужчин говорит о затяжном дефиците тестостерона
Врач-уролог сети клиник «Клиника Фомина» Артем Локтев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что снижение мышечной массы у мужчин чаще всего сообщает о затяжном дефиците тестостерона.
К другим признакам мужского гипогонадизма относятся уменьшение волосяного покрова на теле и приливы жара.
«В основном дефицит проявляется неспецифическими симптомами, включая плохое настроение, нарушение сна, снижение работоспособности и либидо», — добавил медик.
Обычно гипогонадизм встречается у мужчин с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.