Врач Локтев предупредил, что снижение мышечной массы у мужчин говорит о затяжном дефиците тестостерона

Врач-уролог сети клиник «Клиника Фомина» Артем Локтев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что снижение мышечной массы у мужчин чаще всего сообщает о затяжном дефиците тестостерона.

К другим признакам мужского гипогонадизма относятся уменьшение волосяного покрова на теле и приливы жара.

«В основном дефицит проявляется неспецифическими симптомами, включая плохое настроение, нарушение сна, снижение работоспособности и либидо», — добавил медик.

Обычно гипогонадизм встречается у мужчин с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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