Врач Логинова назвала АСИТ эффективным методом борьбы с аллергией

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, а лишь переносит пылевые частицы растений, способствуя увеличению концентрации аллергенов в воздухе. Об этом рассказала аллерголог и иммунолог Надежда Логинова, передала «Вечерняя Москва».
При подготовке организма к сезону цветения Логинова рекомендовала заблаговременно обратиться к специалисту для обследования и профилактики. Эффективность демонстрируют такие методы лечения, как аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) и аутолимфоцитотерапия.
«АСИТ является одним из самых эффективных методов борьбы с недугом. Он дает возможность пациентам с аллергией полноценно жить», — пояснила медик.
По ее словам, данный способ предполагает внедрение в организм малой дозы аллергена. Результатом становится реакция, которая воздействует на причину развития недуга.
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