Врач Логинова назвала АСИТ эффективным методом борьбы с аллергией

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, а лишь переносит пылевые частицы растений, способствуя увеличению концентрации аллергенов в воздухе. Об этом рассказала аллерголог и иммунолог Надежда Логинова, передала «Вечерняя Москва».

При подготовке организма к сезону цветения Логинова рекомендовала заблаговременно обратиться к специалисту для обследования и профилактики. Эффективность демонстрируют такие методы лечения, как аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) и аутолимфоцитотерапия.

«АСИТ является одним из самых эффективных методов борьбы с недугом. Он дает возможность пациентам с аллергией полноценно жить», — пояснила медик.

По ее словам, данный способ предполагает внедрение в организм малой дозы аллергена. Результатом становится реакция, которая воздействует на причину развития недуга.